Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı artıyor

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgem genelinde hava az bulutlu ve açık olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Erzurum’da 5, Kars ve Ağrı’da 4, Iğdır’da 10, Erzincan’da 9, Ardahan’da 2 derece olarak ölçüldü.
Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan’da 25, Iğdır’da 24, Erzurum’da 19, Kars’ta 20, Ağrı’da 23, Ardahan’da 17 derece olması öngörülüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.