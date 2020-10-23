Başı, balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da başı, balkon korkuluğunun demirleri arasına sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün Yavuz Selim Mahallesi Öğretmen Lojmanları 2'nci kattaki dairede yaşandı. Adı açıklanmayan 6 yaşındaki çocuk, balkonda oynadağı sırada başını korkuluk demirlerinin arasına sıkıştırdı. Aile hemen itfaiye ekibini arayarak, yardım istedi. Kısa sürede eve gelen itfaiye ekipleri, çocuğun zarar görmemesi ve korkmaması için başını örtü ile kapattı. Ardından da demir parmaklıkları keserek, çocuğu kurtardı. Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan Coşkun MENEK

2020-10-23 10:42:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.