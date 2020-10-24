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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köylülerden çevre temizliği

İHA

Köylülerden çevre temizliği

Erzincan’da Keklikkayası köyü sakinleri ile Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa “Daha Temiz Bir Erzincan” sloganıyla çevre temizliği yaptılar. Temzilik çalışmasına oğlu ve torunuyla beraber katılan köy sakinlerinden Sedef Dağdeviren, ”Gelecek nesil için daha temiz bir dünya için buradayız” dedi.
Keklikkayası köyünde bir araya gelerek çevre temizliği etkinliği gerçekleştiren köy halkına Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Temizlik İşleri Müdürü Bahadır Merdan’da eşlik etti. Köy halkı ve belediye ekipleri yol kenarları, ağaçlık ve otluk alanda kapsamlı bir temizlik çalışması yaparak topladıkları çöpleri poşetlediler.
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, temizlik kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada; “Kıymetli hemşerilerim, bu cumartesi de Keklikkayası köyümüzün Kavakyolu’na bağlı olan yerleşkesindeyiz. Burada mesire alanı olarak birçok alan kullanılmaktadır. Temizlik olarak bütün arkadaşlarımız temizlik işleri müdürümüz ve muhtarımız hep birlikte burada bir temizlik kampanyası düzenlemesi yaptık. Kampanyamıza saygıdeğer muhtarımız annesi ile katıldı. Çevre temizliğine verdiği önemi göstermek açısından çok anlamlı bir katılım oldu. Bunun içinde değerli büyüklerimiz var burada çevremizin mahallemizi sokağımızı mutlaka temiz tutmalıyız. Aracımızda da birazdan gösterecek arkadaşlarımız, bir kamyon dolusu çöp topladık bu mesire alanından. Doğru yerlere doğru alanlara ve doğru çöp konteynırında çöpleri biriktirmemiz gerekiyor.
“Vatandaşlarımızın duyarlılığıyla temiz bir Erzincan elde edebiliriz”
Buradan da çöpleri temizlik müdürlüğümüz alaraktan ilgili alana götürmektedir. Tüm hemşerilerinden arzumuz isteğimiz, biz 7 buçuk kat büyüdük. Erzincan beldeleri ile birlikte birleştiğinde şu anda 7 buçuk kat büyüklüğüne çıktı. Her alana yetişemezsek de çevredeki vatandaşlarımızın duyarlılığıyla temiz bir Erzincan, temiz bir mahalle, temiz bir sokak, elde edebiliriz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimiz bu temizlik kampanyasına katılımını gönülden katılımını sağlamalarını arzu ediyor, hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız” dedi.
Keklikkayası köyü muhtarı Güngör Dağdeviren, “Belediye Başkanımızla görüşmemiz neticesinde kendisinden bir etkinlik düzenlemek için rica ettik. Çevremizi temiz tutmak için hem Belediye ekiplerince hem de köy sakinlerimizden bir ekip kurduk. Buraların temizlik noktasında çokta kirli olduğunu gördük. Ama büyük bir titizlik ve özveriyle büyük küçük, yaşlı genç, kadın erkek toplandık çevremizi temizledik. Bu arada insanlarımızdan şunu istiyorum lütfen nasıl bulmak istiyorlarsa öyle bıraksınlar" dedi.
Üç nesil çevre temizliği yaptı
Temizlik çalışmasına oğlu ve torunuyla beraber katılan köy sakinlerinden Sedef Dağdeviren ise “Gelecek nesil için daha temiz bir dünya için bizde bu işe torunlarım ve oğlumla birlikte geleceğimize hazırlık yapıyoruz” dedi.
Torun, Ece Dağdeviren ise “Etrafı hep kirlettikleri için Belediye Başkanımız bize görev verdi. Dedi ki etrafı temiz tutun. Bizde kendisinin sözüne uyarak çevremizi temiz tutuyoruz. Bu sizleri de ilgilendirir çevremizi temiz tutalım” dedi.
Kampanya kapsamında Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Keklikkayası sakinleri bölgede çöpleri toplayarak temizlik için farkındalık mesajları verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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