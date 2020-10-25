56 yıllık gömlekçi büyük firmalara karşı direniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

56 yıllık gömlekçi büyük firmalara karşı direniyor

İHA

56 yıllık gömlekçi büyük firmalara karşı direniyor

Erzincan’da yaşayan 70 yaşındaki terzi Reşat Çelik, 56 yıldır 10 metrekarelik dükkânında siparişle gömlek dikiyor. Reşat usta, yarım asırdır ömrünü verdiği mesleğine sahip çıkarak büyük firmalara karşı adeta direniyor.
Hazır giyim sektörünün büyümesiyle sayıları giderek azalan terzilerden 56 yıllık gömlek ustası Reşat Çelik, oğlu Eyüp Çelik’le 10 metrekarelik çalıştığı iş yerinde tüm zorluklara rağmen mesleğini devam ettiriyor.
Gömlek ustası Reşat Çelik yaptığı açıklamada, “1964 yılından beri gömlek dikiyorum. Bizim yaptığımız gömlekler bedene uygun oluyor. Kolu, yakası, bedeni, omuzu, kol boyu uygun ve insana birebir uyuyor. Hazır gömleklerin yakası büyük, bedeni geniş geliyor. Göbek kısmı kavuşmuyor. Biz özel kişiye göre gömlek diktiğimizi için birebir uyuyor” dedi.
“Her kesimden müşterim var”
Toplumun tüm kesiminden müşteri olduğunu söyleyen Çelik, “Köylüsü, memuru hemen hemen her kesimden müşterim var, Gömlek fiyatlarımız 60 TL’den başlayıp, 200 TL’ye kadar gömlek bulunmaktadır” diye konuştu.
“Çırak yetişmiyor”
Çırak bulmakta sıkıntı yaşadığını ifade eden Reşat Çelik, “Daha kimse çocuğunu vermiyor. Eskiden biz ilkokula gittiğimizde babamız bizi bir sanatkârın yanına veriyordu. Cumartesi, Pazar ve diğer tatil günlerinde gelip çalışırdık. Okuyanlar okuyordu, benimle beraber terzide çalışan arkadaşlarımdan paşa olanlar var, doktor olanlar var, okumayanlar ise meslek sahibi, sanatkâr oluyordu. Şimdi o yok, şimdi varsa da yoksa da telefon başka da bir şey yok.” dedi.
" Oğlumu yetiştirdim "
Eskiden gömlek diktirme kültürünün olduğunu ve kültürü hala devam ettiren müşterilerinin bulunduğunu anlatan Çelik, şöyle devam etti:
"İnsanlar kendi vücut yapılarına uygun gömlekler istiyor biz de dikiyoruz, benim 40 yıllık müşterilerim var ve benim diktiğim gömlekten başka gömlek giymezler.
Dikimini yaptığımız ürünler, özellikle sağlam ve uzun süre kullanılır olması nedeniyle tercih ediliyor. Tek isteğim bu mesleğin, bu kültürün devam etmesi, o yüzden oğlumu yetiştirdim, oğlum da usta oldu ikimiz devam ettiriyoruz bu mesleği”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köylülerden çevre temizliği
YEREL HABERLER Köylülerden çevre temizliği
Erzincan'da freni arızalanan tır kilometrelerce kontrolsüz seyretti
YEREL HABERLER Erzincan'da freni arızalanan tır kilometrelerce ...
Erzincan’da PTT’nin 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Erzincan’da PTT’nin 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Çukurkuyu yerleşkesine yeni bir itfaiye müfrezesi açılıyor
YEREL HABERLER Çukurkuyu yerleşkesine yeni bir itfaiye müfrezesi ...
Başı, balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Başı, balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kafası balkon korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kafası balkon korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye ...
Vali Makas, okul ziyaretlerinde bulundu
YEREL HABERLER Vali Makas, okul ziyaretlerinde bulundu
Vali Makas, Süt Analiz Merkezi’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Makas, Süt Analiz Merkezi’nde incelemelerde ...
Korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Korona virüs denetimleri sürüyor
Kış ayları öncesinde saç dökülmesine dikkat
YEREL HABERLER Kış ayları öncesinde saç dökülmesine dikkat
Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı artıyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı artıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X