Doğu’da sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek

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Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 6 dereceye düştü. Bölgede gün içerisindeki sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklığın, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Gece il merkezlerindeki en düşük hava sıcaklığı ise Ardahan'da sıfırın altında 3, Kars ve Ağrı'da sıfır, Erzincan'da 1, Erzurum'da 2, Iğdır'da 6 derece olarak derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Iğdır'da 24, Erzincan'da 23, Ağrı'da 21, Kars'ta 20, Erzurum ve Ardahan'da 19 derece olması öngörülüyor.

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