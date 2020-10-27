Traktör karasuya gömüldü imdadına DSİ yetişti

Erzincan’da Karasu nehrinden karşıdan karşıya traktörü ile geçmeye çalışan bir vatandaş, traktörü ile birlikte sulara gömülünce yardımına DSİ’ye ait iş makinası yetişti.

Erzincan’ın Balıbey köyü sınırları içeresinde nehirden karşıdan karşıya traktörü ile geçmeye çalışan bir vatandaşa ait traktörün batması yürekleri ağızlara getirdi. Olayın meydana geldiği bölgenin yakınında drenaj temizliği yapan Devlet Şu İşleri 82’nci Şube Müdürlüğünün ekskavatöründen yardım istendi. Karasu nehrinde önce iş makineleriyle suyun yönü kısmen değiştirilerek, traktörün battığı yerde suyun debisi düşürüldü. Ekskavatörün kepçesine köylüler binip suda gömülü traktöre halat bağlayarak batan traktör uzun uğraşlar sonucunda çekerek sudan çıkarıldı.

Meydana gelen olayda ise her hangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

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