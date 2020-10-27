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Traktör karasuya gömüldü imdadına DSİ yetişti

İHA

Traktör karasuya gömüldü imdadına DSİ yetişti

Erzincan’da Karasu nehrinden karşıdan karşıya traktörü ile geçmeye çalışan bir vatandaş, traktörü ile birlikte sulara gömülünce yardımına DSİ’ye ait iş makinası yetişti.
Erzincan’ın Balıbey köyü sınırları içeresinde nehirden karşıdan karşıya traktörü ile geçmeye çalışan bir vatandaşa ait traktörün batması yürekleri ağızlara getirdi. Olayın meydana geldiği bölgenin yakınında drenaj temizliği yapan Devlet Şu İşleri 82’nci Şube Müdürlüğünün ekskavatöründen yardım istendi. Karasu nehrinde önce iş makineleriyle suyun yönü kısmen değiştirilerek, traktörün battığı yerde suyun debisi düşürüldü. Ekskavatörün kepçesine köylüler binip suda gömülü traktöre halat bağlayarak batan traktör uzun uğraşlar sonucunda çekerek sudan çıkarıldı.
Meydana gelen olayda ise her hangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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