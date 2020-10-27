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Erzincan 2023’e birliğin ve beraberliğin vizyonunda başarıyla koşacak

İHA

Erzincan 2023’e birliğin ve beraberliğin vizyonunda başarıyla koşacak

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kentsel dönüşüm kapsamında Erzincan’a büyük yatırımlara başladığını belirterek, “Erzincan 2023’e birliğin ve beraberliğin vizyonunda başarıyla koşacak” dediler.
AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, son Başbakan Binali Yıldırım’ın desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Erzincan ziyaretinin olumlu sonuçlarının alınmaya başlandığını belirttiler.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile hafta sonu görüşmelerin neticesinde Erzincan’a ofis açılma hazırlıklarının başladığını belirten Erzincan Milletvekilleri Karaman ve Çakır, şu ortak açıklamada bulundular:
“Bakanımız ayrıca kentsel dönüşüm çalışmalarında Erzincan esnafından malzemelerin alınacağını söylediler. Erzincan Valisi Mehmet Makas ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve tüm yöneticilerimizle, Erzincan esnafıyla, halkıyla hep birlikte el ele vererek tüm çalışmaların ortak bir amaçla Erzincan için gerçekleştirileceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un Erzincan’ın deprem bölgesi olması hasebiyle verdiği talimatla bakanlık Erzincan’da bir ofis açacak. Bunun için çalışmalara başlanıldı. 3 senedir Hocabey, Kızılay, Merkez Çarşısının kentsel dönüşümü için geçmiş dönem belediye başkanımız ve bu dönemki belediye başkanımızla çaba gösteriyoruz. Bu dönüşüm için defalarca bakanlığımız ile toplantılar yaptık.
TOKİ geçtiğimiz denemde özel bütçeli bir kurumdu ve zararı sübvanse edemiyordu. TOKİ Kurumu Bakanlığa bağlandıktan sonra Bakanlık tarafından sübvanse edilmeye başlandı. Sonrasında 2020 yılında belediye başkanımızın girişimleri neticesinde bakanımız birtakım incelemeler için ilimize geldi. Kentsel dönüşümün bakanlığımız ve belediyemiz işbirliği ile yapılma kararı alındı. Bizler kentsel dönüşümde zoru başardık ve belediye başkanımızın önünü açtık. Belediye başkanımız bakanlıktan proje için kredi isteğinde bulundu. Bakanımızda yapılması planlanan projenin bakanlık tarafından yapılması gereken proje olduğunu, bakanlık ve belediye işbirliği ile yapılmasına karar verdi. Bakanlığımız Erzincan Belediyesi ile beraber çalışacak. Bakanlığımız yapması gereken işleri yapacak diğer işleri de belediye ile koordineli çalışarak projeyi tamamlayacak. Erzincan Belediyemizin mali konularda ki sıkıntılarına da çözüm getirecek çalışmalara imzalar atılıyor.
Kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşımızın rızası çerçevesinde hayata geçireceğimiz proje, 2023'te tamamlanacak. Hocabey, Kızılay Mahallesi kentsel dönüşümün yanında, Merkez Çarşı olarak bilinen, 480 hak sahibinin bulunduğu, 55 bin m2'lik alanda hayata geçirilecek kentsel dönüşüm ile şehrimize yakışır bir görünüme kavuşacak. Başbağlar Mahallesi'nde Polis Lojmanları konutları olarak bilinen alanda riskli binalar kentsel dönüşüm kapsamına alınıyor. Süreçte 83 hak sahibi vatandaşımız hem kira hem de taşınma yardımı alacak. 50 bin ve 100 bin Sosyal Konut Projeleri kapsamında Erzincan merkez ve ilçelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle Bin 192 sosyal konut inşa edilecek.
Erzincan Belediyemize ve ilçe belediyelerimize İller Bankası kanalıyla bugüne kadar 266 milyon lira değerinde 134 altyapı projesinin imalatlarını tamamladığımız Erzincan'da, 30 milyon lira değerinde 8 proje devam ediyor. Bir millet bahçesi bulunan şehrimize 2 millet bahçesi daha kazandırıyoruz. Vasgirt Millet Bahçesi ile Terzibaba Camimizin yanında inşa edeceğimiz millet bahçesi hızla tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Erzincan'da bisiklet yollarını artırmak amacıyla Üniversitemiz ile Ekşisu Mesire Alanı arasında toplamda 25 kilometrelik bisiklet yolu projesi için Belediyemize 2 milyon TL hibe sağlanacak.
Polis okulumuza atık su arıtma için ödenek çıkarıldı. Çayırlı ilçemize Kilit taşı desteği, İliç ilçemize 1 Milyon TL Millet Bahçesi desteği sağlanacak. Kemah ilçemiz ise 2 inci 100 bin konut projesi kapsamına konulacak. Kemaliye ilçemizin ise TOKİ ihale yapıldı yakında temel atılacak. İlçe ve Belde belediyelerimize temizlik alanında çöp konteynerleri hibe edildi.
Yine maddi destek sözlerimizi aldık. Tercan 500 Bin TL, Kemah 250 Bin TL, Kemaliye 550 Bin TL, Refahiye 500 Bin TL, Üzümlü 500 Bin TL,Mercan 250 Bin TL, Mollaköy 250 Bin TL, Çayırlı 500 Bin TL, Otlukbeli 300 Bin TL, Çadırkaya 250 Bin TL, İliç 1 Milyon TL, Çağlayan 250 Bin TL, Altınbaşak 250 Bin TL ve Kargın 250 Bin TL olmak üzere maddi yardım sağlanacak.
Ayrıca ilçelerimizdeki çöplerin treylerle merkeze taşınması projesi için de Çevre ve şehircilik bakanlığımız çalışmalara başladı.
Tekrar şehrimiz adına Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Erzincan’a verdikleri desteklerden ötürü çok teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz. Bakanımızın talimatıyla yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarında Erzincan esnafından malzemeler alınacak, ve Erzincan esnafımıza da fayda sağlayacak.
Bakanımızın katılımıyla yapılan toplantıda bütün il, ilçe, belde belediye başkanları ve siyasi partilerin il başkanları katılım sağladı. Bu birlikteliğe çok önem veriyoruz. Bizim derdimiz Erzincan’a ne katabiliriz, şehrimize ne kazandırabiliriz. Bizim sevincimiz burada Erzincan’a yatırım yapılması. Bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte yaşanılabilir müreffeh bir şehir olarak Erzincan’da yaşayacağız. İlimiz deprem bölgesinde olduğundan ayrıca bakanlığımız tarafından deprem yönetmenliği kapsamında şehrimizde ki binaların taraması yapılacak ve şehrimizin binaları elden geçecek.
Bizler Erzincan için dertlenen bu şehir için çaba harcayanların her daim en yakınında olacağız. Biz biliyoruz ki en güzel tablo birliğin beraberliğin resmidir. Erzincan 2023’e birliğin ve beraberliğin vizyonunda başarıyla koşacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemiz için can Erzincan’ımız için çalışmaya devam ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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