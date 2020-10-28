Başkan Aktürk’ten kandil mesajı

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu gece, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimizin dünyayı teşriflerinin 1449’uncu senei devriyesini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağız. Mevlid Kandili; Peygamberimizin yaşayışını, hadisi şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır.

Hz. Peygamber'in bizlere sunduğu bütün değerleri ve yol gösterici öğütlerini anlama ve bu anlayışla yaşama ve yenilenme zamanıdır. Kandiller, insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel gecelerdir. Mevlid Kandilinin de bu anlamda, toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır. Bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyoruz. Millet olarak zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde; birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için dua etmeli, tüm terör odaklarına karşı Milletimizin ve devletimizin yanında olmalıyız. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyor; bu mübarek gecenin, birlik ve beraberliğimize, sağlık, barış ve huzurumuza vesile olmasını temenni ediyoruz.”

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