Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem



ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´ın Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Erzincan´ın Tercan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.16´da meydana geldi. Yerin 6.79 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4, merkez üssünü ise ilçenin Altınkaya köyü olarak açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Tercan ERZİNCAN, (DHA)

2020-10-28 12:43:09



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