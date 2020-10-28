Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 12.16'da merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6,79 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilk belirlemelere göre yaşanan depremde herhangi bir cal ve mal kaybı olmadığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.