Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

VALİ: 10 EVDE ÇATLAK MEYDANA GELDİ
Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından yazılı açıklama yapan Vali Mehmet Makas, Altınkaya köyündeki 10 evde çatlak meydana geldiğini, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını belirtti.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Vali Makas şunları kaydetti:
"28 Ekim 2020 tarihinde saat 12.16'da merkez üssü Tercan ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem kaynaklı bölgedeki sarsıntının ardından yapılan incelemelerde 10 evde çatlaklar olduğu tespit edilmiş, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik, İl Özel İdare ekiplerinin bölgedeki kontrol çalışmaları devam etmektedir."
DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2020-10-28 14:41:07
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