Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Erzincan’da Cumhuriyet koşusu yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Erzincan Belediyesi ile Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde Cumhuriyet koşusu yapıldı. Erzincan Belediyesi önünden start verilmesi ile başlayan Cumhuriyet koşusunda 63 sporcu yarıştı. Yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç erkekler, genç kızlar, kategorilerinde düzenlenen yarışmada sporcular birinci olabilmek için 1000 metrelik parkuru kat ettiler. Erzincan Belediyesi önünde başlayan yarışmalar Cumhuriyet Meydanında sona erdi. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Ödül törenine Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olcaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Hep, sporcular ve antrenörleri katıldı.



“Yarışmada dereceye giren sporcular“

Yıldız kızlar kategorisinde Berfin Kara birinci, Hatice Yaren Varol ikinci, Yaren Koç ise üçüncü oldu. Yıldız erkekler kategorisinde Baran Kara birinci, Doğukan Ömür Altuntaş ikinci, Mertcan Yıldırım ise dördüncü oldu. Genç Kızlar kategorisinde Yağmur Yıldız birinci, Tuana Çelik ikinci, Berfin Ataş ise üçüncü oldu. Genç erkekler kategorisinde ise Muhammet Talha Savaş birinci, Enes Keleş ikinci, Furkan Dolman üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları ve hediyeleri protokol mensupları tarafından takdim edildi.

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