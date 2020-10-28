2. Lig: 24 Erzincanspor: 2 - Hacattepe: 0

2. Lig Beyaz grupta mücadele eden 24 Erzincanspor, ligin 7. haftasında evinde Hacattepesporu 20 mağlup etti.
Müstakil Atletizm Pisti Sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonlandı. Maçın ikinci yarısına atak başlayan 24 Erzincanspor 58. dakikada penaltıdan Samed Karakoç’un ayağından golü bularak 1 0 öne geçti.
Maçta baskısını sürdüren 24 Erzincanspor 90. dakikada Mustafa Ethem Erboğa’nın kapanış golüyle sahadan 2 0 galip ayrıldı.
24 Erzincanspor aldığı galibiyetle puanını 16’a çıkardı.
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