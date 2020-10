Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem (3)

'CAN KAYBI VE YARALANMA OLMADI, 23 EVDE HASAR OLUŞTU'

Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Erzincan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 23 evde hasar oluştuğu herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

AFAD, Çevre ve Şehircilik, İl Özel İdaresi ve jandarmanın bölgedeki incelemelerinin devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "Tercan ilçesi Çadırkaya beldesinde15, Beykonak köyünde 1, Küçükağa köyünde 1, Beğendik köyünde 5, Çayırlı ilçesinin Çaykent köyünde 1 ev olmak üzere toplam 23 evde hasar olduğu tespit edilmiştir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Ekiplerimiz sahada olup, bölgedeki kontrol çalışmaları titizlikle devam etmektedir" denildi.

DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2020-10-28 17:15:37



