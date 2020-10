Kaymakam Çelik, depremden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu

Erzincan’ın Tercan ilçe Kaymakamı Musa Kazım Çelik, dün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde zarar oluşan köy ve beldelerde incelemelerde bulundu.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde 23 evde hasar oluştuğu belirlendi. Dün saat 12.16 sıralarında merkez üssü Erzincan’ın Tercan ilçesi Altınkaya köyünde, 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Çayırlı ilçesinde de hissedildi. Deprem kaynaklı bölgedeki sarsıntının ardından AFAD, Çevre ve Şehircilik, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sahada incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemede Tercan ilçesi Çadırkaya Beldesinde 15, Beykonak Köyünde 1, Küçükağa Köyünde 1, Beğendik Köyünde 5, Çayırlı ilçesi Çaykent köyünde 1 ev olmak üzere toplam 23 evde hasar olduğu herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirlendi.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, depremde zarar oluşan köy ve beldelerde incelemelerde bulundu. Can kaybı ve yaralının olmadığını ifade eden Kaymakam Çelik, “Devletimiz vatandaşlarının her zaman yanında. Tüm Tercanlı hemşehrilerime geçmiş olsun.” dedi.

