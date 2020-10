Milletvekili Karaman, kent gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, gazetecilerle biraraya gelerek kent gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Karaman, Tercan’da önceki gün yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından hasar oluşan Çayırlı, Kargın, Mercan ve Çadırkaya’da incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, “Çok Şükür kurumlarımıza intikal eden olumsuz bir ihbar olmadı ilçelerimizden ve beldelerimizden. Rabbim memleketimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun İnşallah.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Erzincan ziyaretini değerlendiren Milletvekili Süleyman Karaman, “Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve ekibi ilimizi ziyaret ettiler. İlimiz için çok verimli bir ziyaret olduğu kanaatindeyim. Şehrimiz deprem bölgesi olması hasebiyle bakanımız verdiği talimatla Erzincan’da bir ofis açılacak. Bunun bakanlığımız çalışmalara başladı. Bakanımız ayrıca kentsel dönüşüm çalışmalarında Erzincan esnafından malzemelerin alınacağını söylediler. 3 yıldır Hocabey, Kızılay, Merkez Çarşısının kentsel dönüşümü için geçmiş dönem belediye başkanımız ile ve bu dönemki belediye başkanımızla çaba gösteriyoruz. Bu dönüşüm için vekilimizle, il başkanımızla, Bakanlığımız ile defalarca toplantılar yaptık. Bildiğiniz üzere TOKİ geçtiğimiz dönemde özel bütçeli bir kurumdu ve zararı sübvanse edemiyordu. TOKİ Kurumu Bakanlığa bağlandıktan sonra Bakanlık tarafından sübvanse edilmeye başlandı. Bakanımızın talimatı ile kentsel dönüşümün Bakanlığımız ve Belediye işbirliği ile yapılma kararı alındı. Burada bizler kentsel dönüşümde zoru başardık ve Belediye Başkanımızın önünü açtık. Belediye Başkanımız Bakanlıktan proje için kredi isteğinde bulundu. Bakanımızda yapılması planlanan projenin bakanlık tarafından yapılması gereken proje olduğunu, bakanlık ve belediye işbirliği ile yapılmasına karar verdi. Bakanlığımız Erzincan Belediyesi ile beraber çalışacak. Erzincan Belediyemizin mali konularda ki sıkıntılarına da çözüm getirecek çalışmalara imzalar atıldı. Kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşımızın rızası çerçevesinde hayata geçireceğimiz proje, 2023'te tamamlanacak.

Merkez Çarşı olarak bilinen, 480 hak sahibinin bulunduğu, 55 bin m2'lik alanda hayata geçireceğimiz kentsel dönüşüm ile şehrimize yakışır bir görünüme kavuşacak. Başbağlar Mahallesi'nde Polis Lojmanları konutları olarak bilinen alanda riskli binalar kentsel dönüşüm kapsamına alınıyor. Süreçte 83 hak sahibi vatandaşımız hem kira hem de taşınma yardımı alacak. 50 bin ve 100 bin Sosyal Konut Projeleri kapsamında Erzincan merkez ve ilçelerinde TOKİ Başkanlığımız eliyle Bin 192 sosyal konut inşa edilecek.

Erzincan Belediyelerimize İller Bankası kanalıyla bugüne kadar 266 milyon lira değerinde 134 altyapı projesinin imalatlarını tamamladığımız Erzincan'da, 30 milyon lira değerinde 8 proje devam ediyor. Bir millet bahçesi bulunan şehrimize 2 millet bahçesi daha kazandırıyoruz. Vasgirt Millet Bahçesi ile Terzibaba Camimizin yanında inşa edeceğimiz Millet Bahçesi hızla tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Erzincan'da bisiklet yollarını artırmak amacıyla Üniversitemiz ve Ekşisu mesire alanı arasında toplamda 25 kilometrelik bisiklet yolu projesi için Belediyemize 2 milyon TL hibe sağlanacak. Polis okulumuza atık su arıtma için ödenek çıkarıldı. Çayırlı ilçemize Kilit taşı desteği, İliç ilçemize 1 Milyon TL Millet Bahçesi desteği sağlanacak. Kemah ilçemiz ise 2 inci 100 bin konut projesi kapsamına konulacak. Kemaliye ilçemizin ise TOKİ ihale yapıldı yakında temel atılacak.

İlçelerimize :Tercan’a 500 bin TL, Kemah’a 250 bin TL, Kemaliye’ye 550 bin TL, Refahiye’ye 500 bin TL, Üzümlü’ye 500 bin TL, Mercan’a 250 bin TL, Mollaköy’e 250 bin TL, Çayırlı’ya 500 bin TL,

Otlukbeli’ye 300 bin TL, Çadırkaya’ya 250 bin TL, İliç’e 1 Milyon TL, Çağlayan’a 250 bin TL, Altınbaşak’a 250 bin ve Kargın’a 250 bin TL nakdi yardım yapılmıştır. Ayrıca ilçe ve belde belediyelerimize temizlik alanında kullanılmak üzere toplam 5.400 adet çöp konteynerleri hibe edildi.

Tekrar şehrimiz adına Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Erzincan’a verdikleri desteklerden ötürü çok teşekkür eder çalışmalarında başarılar dilerim.” diye konuştu.

Milletvekili Karaman, Erzincan’a spor alanında yapılan yatırımların da devam ettiğini kaydederek, “Gençlik ve Spor Bakanımızın onayı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Erzincan’a tesisleşme adına büyük yatırımlar yapılacaktır. İlimize yapılacak olan yeni tesisler ile ilimizde sportif ve kültürel faaliyetler giderek artacaktır. Başarılı sporcular yetiştirilecek ve geleceğimize sağlıklı gençler yetiştireceğiz inşallah. Ergan Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezine Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi kurulması ile ilgili yapılan çalışmalar devam etmekte olup, yapılacak olan tesisin projelendirme çalışmaları başladı. Ergan Dağına Sporcu Kamp Eğitim Merkezi, Sentetik ve Doğal Çim Yüzeyli Futbol Sahası ve Dörtlü Soyunma Odası Yapılacaktır. İlimiz Ergan Dağı Kayak Tesisleri 2013 yılında hizmete açılmış olup, Ergan Dağı Kayak Tesislerinde konaklama imkanı olmadığından, kış aylarında Alp Disiplini, Kuzey Disiplini ve Snowboard sporcuları için, ayrıca yaz aylarında futbol takımlarının yüksek irtifa kampları antrenmanlarında kullanılmak üzere, 1 adet 100 yatak kapasiteli Sporcu Kamp Eğitim Merkezi, futbol takımlarının antrenmanları için, 1 adet aydınlatmalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 1 adet aydınlatmalı doğal çim yüzeyli futbol sahası, 2 adet ikili soyunma odası yapılması için proje çalışması başlatılmıştır. Erzincan’da doğa sporlarının geliştirilmesi, daha fazla yaygınlaştırılması adına hazırladığımız Doğa Sporları Projesine Gençlik ve Spor Bakanlığından gereken destek gelmiştir. Rafting, Kano, Dağcılık, Atlı Safari, Cirit ve Binicilik, Dağcılık, Dağ Bisikleti, Off Road, Moto Kros ve Yamaç Paraşütü branşlarında gerekli alt yapı projeleri çok yakında hayata geçirilecektir. 1Kano ve Rafting: için sosyal tesis yapımı, suya giriş ve çıkış alanları ile tefrişat yaptırılması (2 adet Sansa Deresi mevkisi, 2 adet Kemah yolu mevkii, 1 adet Mertekli Regülatörü mevkine "Kano için") Yapay Kano ve Rafting Parkuru ile Tribün yapılacaktır. 2 Bisiklet: Pist yapımı, Çevre düzenlemesi, Tamir atölyesi kurulması, Bisiklet parkurlarının oluşturulması ve tefrişatının da yaptırılması (Üzümlü ilçesi mevki)

3Atlı Safari ve Binicilik: 100 at kapasiteli ahır yapımı, Kapalı ve açık manej ile tefrişatının yapılması, Cirit sahası yapımı (Cirit:Vasgirt Deresi "Mimar Sinan Mahallesi) mevkii

4Dağcılık: Ergan Dağı'na Zipline Parkuru yapımı ve diğer parkurlar ile tefrişatının yapılması.(Ergan Dağı göl mevkii) Yön tabelaları yapılacaktır.

5Yamaç Paraşütü: Eğitim ve Atlayış alanlarının düzenlenmesi ve 2 adet Sosyal tesis ile tefrişatının da yapımı. Ayrıca Yamaç Paraşütü çıkış alanı için taş parke, iniş alanı için ise gerekli çalışmalar yapılacaktır. (Çakırman mevkii)

6 Off Road ve Motokros: Her iki branş için ortak kullanımlı Sosyal tesis yapılacaktır. Pist ve Çevre düzenlemesi, Çift taraflı tribün ile tefrişatının yapımı. (Ekşisu Mesire Alanı mevkisi) Doğa Sporları ile ilgili gerekli proje çalışmaları başlatılmıştır.

İlimizde yeni şehir stadı yapımı için eski stad yıkılırken yine bu alanda bulunan 1400 kişi kapasiteli 13 Şubat Spor Salonu da yıkılmıştır. Şehir Merkezinde eski salonun yıkılması ile birlikte salon ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Erzincan ili Taksim mahallesinde bulunan kapalı halı sahanın kaldırılarak, yerine 1000 seyirci kapasiteli, basketbol, voleybol, hentbol, güreş, boks, judo spor dallarında hizmet verecek spor salonu yaptırılacaktır. Projeleri başlatılmıştır.

İlimiz Üzümlü İlçesi, Kargın Beldesi, Çayırlı İlçesi, Çadırkaya Beldesi ve İliç İbrahim çeçen Mahallesine 5 adet 24x44 metre ölçüsünde Kapalı halı saha yapılacaktır.

İlimiz Karakaya Beldesi, Balıklı, Konakbaşı, Refahiye ve Merkez Kötür’e 24x44 metre ölçülerinde açık halı saha yapılacaktır.

İl Merkezi, Çayırlı, Üzümlü, Refahiye, Kemah, İliç, Tercan, Kemaliye, Otlukbeli ve Yalınca Köyü olmak üzere 12 Adet Açık Basketbol Sahası yapılacaktır.

İlimiz Kemah İlçesinde Basketbol, Voleybol, Hentbol, Badminton, Güreş ve Boks spor branşlarında antrenmanların yapılabilmesi için, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından gönderilen ödenek ile Kemah Kaymakamlığınca ihale yapılmış olup, ihaleye katılım olmadığından iptal olmuştur.

Kemah ilçesi Göğüsbağı Mahallesi 157 ada 24 parsel 2856 metrekarelik alana yapılacak salon ayrıca Üniversitemizin Kemah ilçesinde bulunan Spor Yöneticiliği bölümü de kullanacaktır.

Refahiye İlçemiz Dumanlı Yaylasına İzcilik kampı yapılması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Türkiye İzcilik Federasyon Başkanı Hasan Dinçer SUBAŞI ilimize gelerek, izcilik kamp alanında incelemelerde bulunmuştur. Dumanlı Yaylasına yapılacak olan izcilik kampı Bölge Kampı olarak hizmet verecektir. Proje çalışmaları başlatılmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Karaman pancar üretimi hususunda da, “Bu sene ilimizde 210 bin ton civarında üreticilerimiz tarafından 210 bin ton pancar üretimi öngörülüyor. Üretilen pancarların %70’i şeker fabrikasına teslim edilmiş durumdadır. Kalan % 30’luk kısmın %2025’i 10 Kasım’a kadar şeker fabrikasına teslim edilmesi planlanıyor. Bizler her zaman üreticilerimiz yanında olduk olmaya da devam edeceğiz inşallah.

Şeker Fabrikası Makine bölümünde toplamda 34 personel bulunmaktadır. Makine fabrikamız şu anda illerimizdeki değer fabrikalarımıza makine ekip ve ekipmanlarını imal ederek üretmektedir.” dedi.

Erzincan’ın sulama sorununu çözmek için de gayret sarf ettiklerini ifade eden Milletvekili Karaman, “Çayırlı Ovasının mümbit topraklarını sulama suyuyla buluşturacak ve Erzincan’ımızın menbaa kalitesinde, uzun vadeli içme suyunu karşılayacak olan Turnaçayırı Barajı gövde inşaatında %100 lük bir gerçekleşme sağlanmış yani gövde inşaatı tamamlanmıştır. Karayolları Bölge Müdürlüğünün yapmakta olduğu yol çalışmalarının henüz tamamlanmaması sebebiyle barajımızda su tutulmamış olup,2021 yılında su tutularak hizmet vermeye başlayacaktır.

Turnaçayırı Sulaması ile ilgili olarak; Çoğunluğu Çayırlı ve Tercan İlçelerimizin arazileri olmak üzere 148.870 dekarlık arazi kapalı modern sulama sistemi ile sulanacak olup, söz konusu arazilerde ürün çeşitliliği ve verimi yüksek oranda artış göstercektir. Böylece projemiz ile yörenin sosyoekonomik kalkınmasına ciddi oranda katkı sağlanacaktır.

Projesi tamamlanan Ballı barajı 2018 yılı yatırım programına alınmıştır. Barajın yapılmasıyla Erzincan Ovasında 11.570 da. alan sulanacak olup, pompaj sulamalarının önemli bir kısmı cazibe sulamasına dönüştürülmüş olacaktır.

Mertekli regülatörü Onarımı 2021 yılında DSİ tarafından gerçekleştirilecektir. Proje çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

Mertekli regülatörü Onarımı 2021 yılında Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilecektir. Proje çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Erzincan İl Özel İdaresi tarafından planlama ve proje çalışmaları DSİ ile beraber devam etmektedir.

Karasu nehri Erzincan il sınırları içerisinde sulama ve enerji gibi alanlarda ülke ekonomisine katkı sunan bir nehir olma özelliği taşımaktadır. Karasu nehrinin üzerinde Erzincan sınırları içerisinde Tercan Barajı ve HES, Bağıştaş 1 Barajı ve HES,Bağıştaş 2 barajı ve HES olmak üzere üç adet büyük baraj depolamalı Hidroelektrik santrali mevcuttur.

Toplamda Erzincan il genelinde bulunan HES tesisleri ile ortalama 1.019.000.000 kwh enerji üretimi sağlanmaktadır. Yani Erzincan tüketiminden daha fazla bir enerjiyi üretmektedir.

HES konusunda devlet ve özel sektör ilave yatırımlarının planlamaları da devam etmektedir. Erzincan ülke ekonomisine enerji üretmeye son hızıyla devam etmektedir.

3 türbin ile enerji üretimi yapan Türkiye Elektrik Kurumu tarafından işletilen tesis; 2010 yılında özelleştirilmiş, 2016 yılında ise TMSF’nin tasarrufuna devrolunmuştur.

Tam kapasite çalıştığında 2598l/sn su kullanılmaktadır. Burada 3 türbin vasıtasıyla yılda yaklaşık 18 GWH elektrik üretimi sağlanmaktadır. Parasal olarak 2019 yılında yaklaşık 6 milyon TL’lik enerji üretimi yapılmıştır. Santralin Erzincan İl Özel İdaresine girişimlerimiz neticesinde son aşamalara gelmiş durumdadır.

Erzincan’da iki kısımda yapılan Toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar ilerledikçe köylerde askı ilanına çıkmakta ve vatandaş itirazları toplanarak değerlendirilmektedir. Bu sayede olabilecek en üst seviyede vatandaş memnuniyeti sağlanarak arazi Toplulaştırma çalışması gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.” şeklinde konuştu.

Milletvekili Karaman, örtülü sebze yetiştiriciliğinde de, “İlimiz mikro klima iklim yapısı ve sulama imkanları bakımında seracılığa uygundur. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile İl Özel İdaremiz tarafından maliyetlerin % 75’i hibe olarak karşılamak suretiyle örtü altı sebzecilik desteklenmektedir.

Merkez ilçe ve Üzümlü ilçesine bağlı köylerde sebzecilikle iştigal eden çiftçilerimizin talepleri değerlendirilerek belirlenen 50 çiftçiye ikişer dönüm olmak üzere toplam 100 dönüm sera yapımı, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 7.080.000 TL bedelle ihale edilerek sözleşmesi imzalanmıştır. Seraların yapımı yüzde 30 seviyesinde devam etmektedir.” dedi.

Milletvekili Karaman, diğer projeleri de şöyle sıraladı:

“Cezaevi; 5 bin kişilik cezaevi 05.06.2017 tarihinde yapımına başlanmış olup . Bugüne kadar %92 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıp yapımına hız kesmeden devam etmektedir.

Süt üretim tesisi projesi; Girişimlerimiz ve çalışmalarımız neticesinde yeni yapılacak olan 5 bin kişilik cezaevinde günlük 10 bin tonluk süt üretim tesisi kurmayı planlıyoruz. Kurulması planlanan tesiste çiftçilerimizden alınacak süt işlenip peynir ve yoğurt imalatı yapılarak, ambalajlanıp piyasaya sürülecektir. Şuan proje aşamasın da olup çalışmalarımız devam etmektedir.

250 yataklı Araştırma Hastanesi; Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 250 Yataklı Ek Bina tamamlanarak hizmete açılmıştır. Ülkemizde covid19 salgınının görülmesi ile birlikte hastanemizde de ilk vaka 27 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. İlk vakanın görülmesi ile birlikte, hastanemizin yeni yapılan ek binası süratle covid salgını için hazırlanmış, normal hasta tedavisi yapılan servisler ana bina servislere taşınarak, yeni binamız covid için dizayn edilmiştir. Buna müteakiben yeni bina poliklinik kısmında da normal hastalarımız için oluşturduğumuz poliklinikler ana bina polikliniklere taşınmış, bu polikliniklerimiz de covid muayenesi için düzenlenmiştir. Salgının ilimizde artmasıyla birlikte acilde yaşanan yoğunluk göz önüne alınarak normal acil başvuruları göz acil servisine yönlendirilmiş, daha sonra eski bina da bulunan ve fizik tedavi ünitesi olarak hizmet vermekte olan eski acil servis alanımız 12.09.2020 tarihinde tekrar acil servis olarak açılmıştır. Ve covid hastaları ile normal hastalar ayrıştırılarak bulaş riski minimuma indirilmiştir.

500 yataklı Devlet Hastanesi; Merkez Dörtyol 500 Yataklı Devlet Hastanesi; 2018 yılı yatırım programında yer alan proje, % 33 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır ve yapımına devam edilmektedir. 500 yataklı modern hastane, fiziksel ve teknolojik imkanları, yoğun bakım üniteleriyle hastalara şifa dağıtacak.

İnşaatında 369 izolatör kullanılan, 140 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve zemin alt kısmında otopark başta olmak üzere çeşitli birimler için kullanılacak 3 katın yanı sıra zeminin üstünde 5 katlı tasarlanan hastane binasının, afet durumlarında da kesintisiz sağlık hizmeti sürdürmesi hedefleniyor.

"Pandemi ile yoğun şekilde mücadele ettiğimiz şu günlerde yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. İlimiz ve bölge illerine hizmet verecek kapasitede inşa edilen 500 yataklı hastanemiz, teknolojik olarak son derece donanımlı ve yerleştirilen izolatörler ile deprem anında kesintisiz hizmet verecek, akıllı hastane özelliğine sahip olacak. Hastanemiz, ileriki süreçte bölgede sağlık hizmetini bize yakışır şekilde verecek bir kapasitede inşa ediliyor.

Organize Sanayi Bölgesi: Organize Sanayi Bölgemizde 71 adet işletme şu anda üretime geçmiş durumdadır, 17 adet işletme ise inşaat aşamasında olup 8 adet işletme ise proje safhasındadır. Organize Sanayi Bölgemizde 2020 yılı Ekim ayı itibariyle istihdam sayısı 1.760 kişiye ulaşmıştır. Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde 2020 yılında 4 adet yeni fabrikamız açıldı ve faaliyete başladı. Erzincan OSB’de 2020 yılında tahsisi yapılıp şuan hala inşaatı devam eden 9 adet yeni fabrikamız vardır. Bu fabrikalar 2021 yılı içerisinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Bu fabrikalar faaliyete geçtiği taktirde 700 kişi ek istihdam sağlayacaktır. Ayrıca geçtiğimiz ay yeni tahsisini yaptığımız kot dikimi ve yıkama fabrikası da 2021 yılında üretime geçecek olup 600 kişi istihdam edecektir. OSB’nin müdürlük olarak üstlendiği 3 proje bulunmaktadır. Anaokuklu, kreş, OSB girişler ve nizamiye kapılarıdır. Anaokulu bitmiş durumdadır ve Milli Eğitim Müdürlüğüne devri yapılmıştır. Bir ay içerisinde açılması planlanıyor. Kreş ve nizamiye kapısı yapım aşamasında aralık ayında OSB’ye teslim edilecektir. Ayrıca Cazibe Merkezileri Programı kapsamında yatırımların desteklenmesi Cumhurbaşkanımızın kararı ile 1 yıl uzatılmıştır. Erzincan Organize Sanayi Bölgemizde bu kapsamdadır. Ayrıca yeni teşvik kararnamesinin İlimize bir avantajı da Yem Fabrikaları da kapsam dahiline alındı.

Erzincan Süt Fabrikası; Günlük 81 ton süt işleyecek süt fabrikası; Vossloh şirketine ait 3.200 m kapalı, 32.000 m açık alandan oluşan fabrika binası 2 Milyon TL’ye satın alınmıştır. Binanın süt tesisine dönüştürülmesi için 73 ayrı makine ve ekipman ihalesi 18 Ocak 2018 tarihinde 7.250.000 TL (KDV hariç) bedelle yapılmıştır. Kalkınma Ajansına 4,5 Milyon TL tutarında yeni proje hazırlanmış olup ,öz kaynaklarla birlikte toplam 16,75 Milyon TL kaynak kullanılması planlanmaktadır. İşletmesini yapmak için de Tarım Kredi Kooperatifi ile anlaşmaya varılmış olup Tarım Kredi Kooperatifine işletmesi devredilmiştir.2021 yılının ocak ayı itibari Tarım Kredi Kooperati tarafından işletmeye başlanacaktır.”

Toplantıya Milletvekili Karaman’ın yanısıra AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser’de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.