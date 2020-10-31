Tercan’da depremden 29'u ağır hasarlı, 176'sı az hasarlı olmak üzere toplam 205 evde hasar olduğu tespit edildi

Erzincan’ın Tercan ilçesinde önceki gün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremden 29'u ağır hasarlı, 176'sı az hasarlı olmak üzere toplam 205 evde hasar olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“28.10.2020 tarihi saat 12.16 sıralarında Tercan ilçesinde meydana gelen ve Çayırlı ilçemizde de hissedilen 4.3 büyüklüğünde ki depremin ardından AFAD, Çevre ve Şehircilik, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sahada ki incelemeleri devam etmekte olup, yapılan tespitlere göre; Tercan ilçesinde 29'u ağır hasarlı, 176'sı az hasarlı olmak üzere toplam 205 evde hasar olduğu tespit edilmiştir.

Çayırlı ilçesinde 2'si ağır hasarlı, 6'sı az hasarlı olmak üzere toplam 8 evde hasar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Tercan ilçesinde 1 ahırda ağır hasar olduğu tespit edilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Ekiplerimizin bölgedeki kontrol çalışmaları titizlikle devam etmektedir.”

Öte yandan AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Tercan, Çadırkaya Beldesi ve Çayırlı ile Çaykent köyünde meydana gelen depremden zarar gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çakır, hasarlı yapılarda incelemelerde bulunarak, “Gereken destekler kurumlarımız tarafından sağlanacak inşallah.” dedi.

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