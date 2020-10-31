Doğu’da 3 ilde sağanak yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde 3 ilde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney batılı yönlerden (4060 km/sa.) kuvvette esecek.

Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı; Erzurum, Iğdır ve Ardahan’da 8, Erzincan’da 17, Ağrı’da 2 ve Kars’ta 1 derece.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise; Erzincan ve Ağrı’da 21, Erzurum, Kars ve Ardahan’da 18, Iğdır’da 22 derece olması öngörülüyor.

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