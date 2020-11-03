Kaymakam Kaptanoğlu, Kayacık köyünü ziyaret etti

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İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Kayacık köyünü ziyaret etti.

Kayacık köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, köyün genel durumu hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Kaptanoğlu, KÖYDES programı kapsamında İliç Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresi tarafından Kayacık köyünde yapımı tamamlanan 1.2 kilometrelik asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek köyden ayrıldı.

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