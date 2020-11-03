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2020 yılı sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı programı ilan edildi

İHA

2020 yılı sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı programı ilan edildi

2020 yılı sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı programı ilan edildi.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı programı 03 Kasım 2020 tarihi itibari ile ilan edildi. Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde uygulanacak olan programın toplam bütçesi 30.000.000 TL. Sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı programına bölgede faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecek. KUDAKA'dan yapılan açıklamada, bu program çerçevesinde her bir proje için verilecek mali desteği asgari 200.000 TL, azami 2.500.000 TL olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Proje başvuruları 28 Aralık 2020 saat 23:59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. 28 Aralık 2020 saat 23:59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dâhil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır. Proje başvurularının tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 04 Ocak 2021 saat 18.00’a kadar eimza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin eimza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 04 Ocak 2021 saat 18.00’a kadar Ajansa teslim edilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya taahhütnamesi KUDAKA’ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

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