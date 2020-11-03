24Erzincanspor’da 6 futbolcu ile 2 kulüp personeli Covid-19’a yakalandı

24Erzincanspor’da 6 futbolcu ile 2 kulüp personelinin Covid19 test sonuçları pozitif çıktı.

Ziraat Türkiye Kupasında yarın Menemen Şehir Stadında Menemen Belediyespor ile karşılaşacak olan 24Erzincanspor’da 6 futbolcu ile 2 kulüp personeli Covid19’a yakalandı.

Erzincan’da dün korona virüs testi yaptıran 24Erzincanspor’da 6 futbolcu ile 2 kulüp personelinin test sonuçları pozitif çıktı. 24Erzincaspor kafilesi test sonuçları pozitif çıkan futbolcular ve kulüp personeli haricinde İzmir’e gitti.

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, “TFF 2. Lig Beyaz Gurupta mücadele eden 24Erzincanspor Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi öncesinde yapılan Covid19 testleri sonucunda 6 futbolcu ve 2 kulüp çalışanının testleri pozitif çıkmıştır.

Teknik heyette hiçbir sıkıntı yok. 24Erzincanspor Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçı için İzmir’ hareket etti. Testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanlarında her hangi bir semptoma rastlanılmamıştır. Testleri pozitif çıkan oyuncu ve kulüp çalışanları tesislerde izolasyona alınarak tedavilerine başlanmıştır.” denildi.

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