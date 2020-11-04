Erzincan\u2019da yakla\u015fan k\u0131\u015f mevsimi \u00f6ncesi asfaltlama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na a\u011f\u0131rl\u0131k verildi. Asfalt ihtiyac\u0131 olan mahallelerde tespit yapan ekipler zemin haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yaparak hemen ard\u0131ndan asfalt serme i\u015flemine devam ediyor. Erzincan Belediyesi taraf\u0131ndan Kavakyolu Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m Caddesinin bat\u0131 k\u0131sm\u0131nda ba\u015flat\u0131lan asfalt \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda sona yakla\u015f\u0131ld\u0131. Fen \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, \u00e7e\u015fitli alt yap\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 sebebiyle tahrip olmu\u015f Kavakyolu 1. Etap Toki yolu olarak da bilinen Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m Caddesinde ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 asfalt \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda eski asfalt\u0131n s\u00f6k\u00fcm \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan zemin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 da tamamlayarak caddede s\u0131cak asfalt serim i\u015flemine ba\u015flad\u0131. 2 bin 100 metre uzunlu\u011funda asfalt \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131lacak olan caddede 18 bin 900 m2 alan i\u00e7in 3 bin 600 ton s\u0131cak asfalt kullan\u0131larak cadde vatanda\u015flar\u0131n hizmetine a\u00e7\u0131lacak.