Erzincan'da HES kodu sorgusu yapılmadan okul ve pansiyonlara girilemeyecek

Erzincan’da korona virüse karşı yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda kent genelinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusu yapılmadan okul ve pansiyonlara girilemeyecek.

Erzincan Valiliği, öğrenci, veli, görevli ve ziyaretçilerin HES kodu sorgulamalarının yapılmadan okul ve pansiyonlara alınmayacağını bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İlimiz genelinde belirlenen sınıflar seviyelerinde yüz yüze eğitimler başlamış olup salgınla mücadelede aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Öğrenciler, görevli tüm personeller, veliler ve ziyaretçilerin günlük olarak HES kodu sorgulamalarının yapılarak okul ve pansiyonlara alınmalarına ayrıca okul idareleri ve öğretmenlerimizce sınıflarda toplu HES kodu uygulamasının günlük takibinin sağlanmasına ve vaka tespit edilmesi halinde gerekli bildirimlerin yapılmasına.

2) Semptom ve ateş ölçümlerinin düzenli olarak yapılarak kayıt altına alınmasına.

3) Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu” ile Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunun hazırladığı “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nin “Covid19 Kapsamında Okul Pansiyonlarında Alınması Gereken Önlemler” başlığı altında belirtilen kural ve tedbirlerin uygulanmasına ve gerekli tüm koşulların sağlanmasına.

Bu hususlarda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri uyarınca Meclisimizce yukarıda alınan kararların ve daha önceki alınan kararlarımızın ilgili birim amirleri ve sıralı sorumlu amirler tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.