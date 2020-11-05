Erzincan’da kışın habercisi “Lahana” tezgahlarda yerini aldı

Erzincan’da kış sezonunun habercisi olan ve gözde ürünlerden lahana satışa sunuldu.

Her yıl Kasım ayının ilk günlerinde satışa çıkan ve Kasım ayı sonuna kadar hasadı tamamlanan lahana vatandaşlar tarafından tercih edilen ürünlerin ilk sırasında yer alıyor.

Özellikle doğal yapısıyla ve uzun süre dayanıklı olması nedeniyle tercih edilen lahana, başta turşusu olmak üzere şehrin lezzet kültürleri arasında yerini alıyor.

Erzincan’da semt pazarlarında tamamen organik olarak ürettiği lahanaları satışa sunan Mehmet Özoğul, “Kimyasal, hiçbir gübre kullanmadan üretiyoruz lahanaları. Sağlık açısından da çokça faydalı lahana” dedi.

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