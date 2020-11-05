Polislere yangın eğitimi

Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangın eğitimlerini sürdürüyor.

İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekiplerinde görevli polis memurlarına yangın eğitimi verildi.

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği yangın bilincini artırmak adına korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde eğitimler ve tatbikatlar düzenleyerek faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor.

Bu kapsamda Çevik Kuvvet ekiplerinde görevli polis memurlarına yanma ve yangın bilgisi, söndürme maddeleri ve yöntemleri, yangından korunma tedbirleri ve acil durumlarda hareket tarzları konularında eğitim verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.