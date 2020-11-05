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Erzincan’ın yüksek kesimleri kardan beyaza büründü

İHA

Erzincan’ın yüksek kesimleri kardan beyaza büründü

Erzincan kent merkezinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Hava sıcaklığının iyice düştüğü kentte Karadağ’ın zirvesine kar yağdı. Erzincan Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinin üst tarafında bulunan verici istasyonunun bulunduğu alan kardan tamamen beyaza büründü.
Yağan karla birlikte yüksek kesimlerdeki köy ve mezralarda yaşayan vatandaşların kış çilesi erkenden başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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