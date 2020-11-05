Erzincan’ın yüksek kesimleri kardan beyaza büründü

Erzincan kent merkezinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Hava sıcaklığının iyice düştüğü kentte Karadağ’ın zirvesine kar yağdı. Erzincan Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinin üst tarafında bulunan verici istasyonunun bulunduğu alan kardan tamamen beyaza büründü.
Yağan karla birlikte yüksek kesimlerdeki köy ve mezralarda yaşayan vatandaşların kış çilesi erkenden başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.