AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır’ın Covid19 testi pozitif çıktı.
Milletvekili Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine uygulanan Covid19 testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
Belirli bir süreyi izole olarak geçireceğini belirten Çakır, “Vücut kırgınlığı sebebiyle bugün yaptırdığımız Covid19 testimin sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumum şu an hamdolsun iyidir. Bir süre karantinada gözlem altında olacağım. Dua eder, dua beklerim.” İfadelerine yer verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.