24Erzincansporun 4. turdaki rakibi Kasımpaşa oldu

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ziraat Türkiye Kupasında 24Erzincansporun 4. turdaki rakibi Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa oldu.

24Erzincanspor Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kasımpaşa spor ile eşleşti. 24Erzincanspor karşılaşmayı deplasmanda Kasımpaşa Stadyumunda oynayacak.

Tek maç eliminasyon sistemiyle oynanacak 4. eleme turunun kura çekiminde 52 takım yer aldı. Kupa statüsünün 2Aç maddesinde belirtildiği üzere 52 takımdan 26’sının seri başı olduğu maçlar seri başı takımların sahasında 242526 Kasım tarihleri arasında oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.