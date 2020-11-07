Covid- 19 kapsamında okullarda alınan önlemler denetlendi

Erzincan’da korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimin yapıldığı okullarda İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün denetimde bulundu.

Erzincan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlara istinaden İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik okulları ziyaret ederek alınan önlemler ve yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından salgınla mücadele kapsamında şu kararların alındığı belirtildi;

1) Öğrenciler, görevli tüm personeller, veliler ve ziyaretçilerin günlük olarak HES kodu sorgulamalarının yapılarak okul ve pansiyonlara alınmalarına ayrıca okul idareleri ve öğretmenlerimizce sınıflarda toplu HES kodu uygulamasının günlük takibinin sağlanmasına ve vaka tespit edilmesi halinde gerekli bildirimlerin yapılmasına.

2) Semptom ve ateş ölçümlerinin düzenli olarak yapılarak kayıt altına alınmasına.

3) Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu” ile Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunun hazırladığı “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nin “Covid19 Kapsamında Okul Pansiyonlarında Alınması Gereken Önlemler” başlığı altında belirtilen kural ve tedbirlerin uygulanmasına ve gerekli tüm koşulların sağlanmasına karar verilmiştir.

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