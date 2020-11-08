Kış öncesi kar kürekleri yapılmaya başlandı

Erzincan’da kış önsesi marangozlar tarafından kar küreği yapımına başlandı.

Erzincan’da yüksek kesimlere kar yağmasının ardından hava sıcaklığı da düştü. Kış mevsimine sayılı günler kala bazı marangozlar köylü vatandaşların genellikle kar küremede kullandıkları kar küreklerinin yapımını hızlandırdı. Marangozlar şimdiden yaptıkları kar küreklerinin en fazla kışın sert geçtiği Ocak ayında satıldığını belirttiler.

Kar küreği sapı imal eden Marangoz İlhan Tekbıyık, “Kış için yapmış olduğumuz ahşap kar küreklerinin yerine de plastikler çıktı. Şimdi biz sadece onların saplarını yapıyoruz. Satışlar her yıl azalıyor. Önceki yıllar göre azalma var. Şimdilerde sadece balta sapı, kürek sapı gibi ağaçtan saplar yapıyoruz. Kar küreklerine daha çok ihtiyaç kalmadı bugünlerde yapıp bekletiyoruz. Yine de geliyoruz çalışıyoruz bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki seneler içinde hazırlık yapıyoruz.” dedi.

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