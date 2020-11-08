Merkez \u00fcss\u00fc Bing\u00f6l\u2019\u00fcn Karl\u0131oava il\u00e7esinde meydana gelen 4.2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki deprem Erzincan\u2019\u0131n Tercan ve Erzurum\u2019un A\u015fkale il\u00e7esinde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Deprem Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 n\u0131n resmi sayfas\u0131ndan saat 12.22\u2019de meydana gelen depreme ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yay\u0131mland\u0131. 4.2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremin merkez \u00fcss\u00fc Bing\u00f6l\u2019\u00fcn Karl\u0131ova il\u00e7esi, derinli\u011finin 9.15 kilometre oldu\u011fu belirtildi. Deprem, Erzincan\u2019\u0131n Tercan ve Erzurum\u2019un A\u015fkale il\u00e7esinde de hissedildi.