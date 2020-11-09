Erzincan “Geleceğe Nefes”te yüzde yüz başarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen sene startını verdiği fidan seferberliği kapsamındaki “Geleceğe Nefes”te Erzincan yüzde yüz başarı sağladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geleceğe nefes olacak projenin bu yıl uluslararası bir boyut kazandığını duyurdu. Proje bu yıl yeni bir rekora hazırlanıyor. Etkinlik için Guinness yetkililerinin hazırlıklara başladı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 11 Kasım Çarşamba günü yemyeşil fidanların yeniden toprakla buluşturacağı bildirildi.

81 ildeki fidan seferberliğinde Erzincan’daki hedeflenen fidan sayısının 191 bin 250 olduğu ve sahiplenilen fidan sayısının 191 bin 250 olarak yüzde yüz başarı sağlandığı kaydedildi.

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