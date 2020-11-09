Başkan Tanoğlu’ndan 10 Kasım mesajı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 82. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanoğlu mesajında “Cumhuriyetimizin kurucusu, ülkemizin kurtarıcısı, dünya tarihine damga vuran bir lider olarak tarihe adını altın harflerle yazdıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 82. yılında, rahmet ve minnetler anıyorum. Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle sadece kendi milletine değil, özgür ve bağımsız yaşamak isteyen diğer milletlere de yol göstericilik yapan, yapmış olduğu devrimlerle bir ulusun küllerinden yeniden doğmasını sağlayan büyük önder aramızdan ayrılsa da, devrimleri, ilkeleri ve hedefleriyle bize önderlik etmeye, pusulamız olmaya devam etmektedir.

Bu düşüncelerle, vefatının 82. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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