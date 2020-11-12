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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyir halinde cep telefonuyla konuşan sürücüler droneye yakalandı

İHA

Seyir halinde cep telefonuyla konuşan sürücüler droneye yakalandı

Erzincan kent merkezinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, hatalı sürücüler drone’dan kaçamadı. Havadan gerçekleştirilen uygulamada 4 araç sürücüsüne seyir halinde telefonla konuşmaktan idari para cezası kesildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde, kurallara uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesildi. Halitpaşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, araç sürücülerini, emniyet ekiplerince havadan denetlendi. Denetimler sonucu kurallara uymayan sürücüler, drone tarafından tespit edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren uygulamada 4 araç sürücüsüne seyir halinde telefonla konuşmaktan idari para cezası kesildi.

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