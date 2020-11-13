Kaymakam Çelik’ten siyasi partilere iade-i ziyaret

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, siyasi parti ilçe teşkilatlarına iadei ziyaretlerde bulundu.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe teşkilatlarına ziyaretlerde bulunan Çelik, parti başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.
Parti başkanları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kaymakam Ünal ise iadei ziyaretler çerçevesinde siyasi partilere ziyaretler yaparak fikir alış verişlerinde bulunduklarını söyleyerek başkanlara misafir perverliklerinden dolayı teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.