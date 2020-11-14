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Erzincan’ın Refahiye ilçesinde süt fabrikasına ait ahır yandı.

Refahiye’de bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir süt fabrikasına ait ağırda yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Refahiye itfaiye ve jandarma ekiplerince müdahale edilen yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.

Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, olay yerinde incelemede bulundu. Yangından olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Eyüp Kaykaç, “Çıkan yangında zarar gören kooperatifimiz için gerekli çalışmalar başlatıldı” diye konuştu.

Yangının ahırın müştemilatında bulunan ocaktan sıçrayan kıvılcımlar sonucunda meydana geldiği itfaiye raporu ile tespit edildi. Yangın sonucunda ahırın müştemilat kısmı tamamen yanarak zarar görürken can kaybı yaşanmadı.

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