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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemah yolunda sıcak asfalt çalışmalarına başlanıldı

İHA

Kemah yolunda sıcak asfalt çalışmalarına başlanıldı

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde yürüttüğü yol bakım çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde yol genişletme çalışmalarını başlattığı Taşçı konağı ve Orman fidanlık yolu olarak bilinen SivasErzincan karayoluna bağlanan ErzincanKemah yolunda sıcak asfalt çalışmalarına başlanıldı.
SivasErzincan karayoluna bağlanan ErzincanKemah yolu kısmında 2 Bin 030 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde çalışma yapılacak. Konuya esas çalışmayla ErzincanKemah yolunun bahse konu kısmında 2 bin 728 ton asfalt kullanılacak.
“Başkan Aksun çalışmaları yerinde inceledi”
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’da, Belediye Başkan Yardımcıları İkram Çamur ve Savaş Sinanoğlu ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.
Burada bir açıklama yapan Başkan Aksun; “Çok değerli Erzincanlı hemşehrilerim Erzincan Taşçı Konağı yolu olarak bilinen bu yolun yıllarca ihmal edildiğini gördük. Birçok vatandaşımız bu yolu kullanmakta aynı zamanda Kemah yolu olarak ta bilinen bu yolun bugün sıcak asfaltını dökmek üzere burada bulunmaktayız. Allah nasip ederse en kısa zamanda bu yolu hizmete açmış olacağız. Memleketimiz için Erzincan’ımız için vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyor, daha nice hizmetlerin yüce Mevla’dan bize nasip etmesini umuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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