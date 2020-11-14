Erzincan’da yatırımcı kuruluşlar ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Erzincan Valisi Mehmet Makas, il genelindeki yatırımlar ile devam eden iş ve işlemlerin koordineli bir şekilde sürdürülebilmesi için kamu, kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla ilimizdeki yatırımcı kuruluşların il müdürleri ile birlikte bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Vali Makas başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısına; vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, yatırımcı kurum ve kuruluşların il müdürleri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda yatırımların mevcut durumu hakkında ilgili kurum temsilcilerinden bilgi alan Vali Mehmet Makas, vatandaş odaklı hizmet dönüşümü olan projelerin üretilmesini yineledi.

Konuşmasında il genelinde sürdürülen denetim faaliyetlerinin, salgınla mücadelede başarı açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapan Vali Makas, denetim ve bilgilendirme çalışmalarının devamlı ve büyük bir titizlikle yürütülmesini istedi.

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