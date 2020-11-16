Depremzedelere ilk konteynerler Erzincan'dan

O gece ne oldu?

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İzmir’de meydana gelen depremin ardından evi yıkılan ya da hasarlı olan depremzedelerin konaklayacağı ilk konteynerler Erzincan’dan gönderildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına ait Erzincan Bölgesel Lojistik depodan 150 adet konteynerin İzmir’deki afet bölgesine gönderilmesine başlandı. Şimdiye kadar Erzincan’dan 86 adet konteynerin afet bölgesine gönderildiği sevkiyat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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