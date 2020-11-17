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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2021 yılı eylem planı toplantısı yapıldı

İHA

2021 yılı eylem planı toplantısı yapıldı

Erzincan İl Müftülüğü tarafından ilde sürdürülen din hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir hale getirilmesi amacıyla 2021 yılı eylem planı toplantısı gerçekleştirildi.
İl Müftülüğü Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya İl Müftüsü Burhan Çakır, Müftü Yardımcıları ve komisyon üyeleri katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak amacıyla, ilçe müftülükleri de dahil edilerek il müftülüklerince, vatandaşı din konusunda aydınlatacak, dini ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak, çalışmaların daha aktif, başarılı ve ölçülebilir olmasına katkı sağlayacak, başkanlığın vizyon ve misyonuna uygun, birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlenmesinde etkili olacak faaliyetler ile sosyal ve kültürel ağırlıklı etkinliklerin yer aldığı, il başkanlığın stratejik planına uygun yıllık eylem planı kapsamında toplantıda öncelikle 2020 yılı eylem planında yer alan proje ve faaliyetlerin değerlendirilmesi ile ilgili yapılan sunum gerçekleşti.
Daha sonra ilçe müftülükleri tarafından hazırlanan 2021 yılı eylem planı taslakları tek tek görüşüldü. Plan hazırlanırken Diyanet İşleri Başkanlığının 20192023 Stratejik Planı’nda yer alan amaç, hedef ve stratejiler göz önünde bulunduruldu.

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