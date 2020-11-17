40 gün önce hasadı yapılan şeker pancarları tarlada bekliyor

Erzincan’da yaklaşık 40 gün önce hasadı yapılan tonlarca şeker pancarı tarlada bekliyor. Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, “Bunlar fire verdi, bozuldu, şeker oranı düştü, yüzde 20 kayıp oldu. Çiftçimizin bu zararını kim verecek” dedi.

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, kentteki Şeker Fabrikasına tepki göstererek, Çayırlı, Tercan, Mercan, Kargın ve buralara bağlı köylerde yaklaşık 40 gündür tarladan sökülerek, hasat edilen şeker pancarının tarlada beklediğini ifade etti.

Çayırlı, Tercan, Mercan ve Kargın’da pancar eken çiftçileri ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, “Defalarca gündeme getirdik. Fabrika yetkilileri ile görüştük, milletvekillerine konuyu izah ettik. AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile fabrikayı ziyaret ettik. Bize taşıyacağız, çiftçiyi mağdur etmeyeceğiz dendi ama yine durum ortada. Şeker pancarları 40 gündür yerde, bunlar fire verdi, bozuldu şeker oranı düştü. Yüzde 20 kayıp oldu. Çiftçimizin bu zararını kim verecek” diye konuştu.



“Çiftçinin vebalinden kurtulamazsınız”

Pancarların tarlada çürümeye terk edildiğini kaydeden Geyik, “Bu fabrikayı alan bunun vebalini nasıl ödeyecek. Bu çiftçimizin hakkını nasıl ödeyecek. Yoksa bunlar ülkemizi bağımlı halemi getirmeye çalışıyorlar. İnsanları yıldırıyorlar, insanlarımız artık ekmeyeceğiz diyorlar. Ama biz ekeceğiz, ülkemizin ekonomisine katkıda bulunacağız” diye konuştu. Tarlada mahsulü kalan çiftçiler ise şu ifadelere yer verdiler:

”Geçen ayın 17 yedisinde gelip alacaklarını söylediler. Bizde 17’sine kalmadan bitirdik. Ne 17’sinde geldiler ne 27’sinde geldiler. Pancarlarımız tarlada çürüyor. Fabrika satılmadan önce bir iki gün gecikme oluyordu ama böyle olmuyordu problem şirketin problemi. Pancar tarlada beklediği zaman nem oranı gidiyor şeker oranı gidiyor, çürüme yapıyor, fire veriyor. Bilseydik sökmezdik tarladan. 2 bin 500 tona yakın sökülmüş pancar var. Vatandaşın pancarı çürümeye durmuş.”

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