Maskeyi uygun takmadığı için yazılan cezaya tepki gösteren şahıs gözaltına alındı

Erzincan’da korana virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde maskeyi ağız ve burnunu tam kapatacak şekilde takmadığı için ceza uygulanmasına tepki gösteren bir kişi gözaltına alındı.

Erzincan'da ilgili ekipler cadde ve sokaklarda korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu Fevzipaşa Caddesi'nde maskeyi uygun takmayarak dolaşan A.G., denetim ekipleri tarafından durduruldu. Uyarılara rağmen maskeyi ağız ve burnunu tam kapatacak şekilde takmamakta ısrarcı olan A.G., olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilen vatandaşa idari para ceza uygulanırken, Covid19 tedbirleri kapsamında ekipler kentin işlek yerleri başta olmak üzere il genelindeki park, otobüs durağı, lokanta, cami ve çay bahçesi gibi alanlarda denetimlerini sürdürdü.

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