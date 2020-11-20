Ulalar yerleşkesinde yol bakım onarım çalışması

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ulalar yerleşkesinde yol bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

Ekipler, doğalgaz alt yapı çalışmaları sonucu yollarda oluşan tahribatları gidermek adına Üçkonak Mahallesinde parke taş uygulaması gerçekleştiriyorlar. Özgürlük Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi ve Çam Sokakta da daha önce yapılan yol genişletme çalışması esnasında kot farkından dolayı yol güvenliği için yapılması gereken istinat perdesinin eksikliğinden ötürü burada da eksikliği gidermek için istinat perdesi çalışmalarını başlattılar.

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