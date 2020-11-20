Başkan Aktürk’ten 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aktürk’ten 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı

İHA

Başkan Aktürk’ten 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“20 Kasım, 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”yi imzalamıştır.
Türkiye'de 14 Ekim 1990'da imzaladığı sözleşmeyi 27 Ocak 1995'te Resmi Gazete'de yayımladıktan sonra yürürlüğe sokmuştur. Toplam 193 ülke tarafından imzalanan sözleşme en fazla sayıda ülke tarafından imzalanan ve en kısa zamanda yürürlüğe giren uluslararası belge olma özelliğine sahiptir. Çocukların yetişkinlerden daha farklı ihtiyaçlara ve haklara sahip olması gereğinden yola çıkan BM, bu sözleşme ile çocuk haklarını güvence altına almayı hedeflemiş ve taraf devletleri 54 maddeden oluşan sözleşme maddeleri gereğince kendi iç hukuklarında değişim yapmaya zorlamıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesine göre sözleşmeyi imzalayan ülkeler; cinsiyet, ırk, din, dil ve sosyal statüye bakmaksızın, çocuğu güvenli ve sağlıklı koşullarda barındırmayı, eğitim hakkı tanımayı, yaşama hakkı vermek gibi temel hakları tanımayı taahhüt etmiştir. Her ülkenin çocuğa karşı eşit ve adilce davranma yükümlülüğü vardır. Sözleşmesi ile taraf devletlere bebek ve çocuk ölümlerini ile çalışan çocuk sayısını azaltma için gereken tedbirleri alma, çocukları şiddetten koruma, çocuk taciz ve istismarını önleme, uyuşturucu ve diğer bağımlılık maddelerinden koruma, çalışan anne babaların faydalanacağı kreşleri açma ve çocuğun çıkarı için gerekli her türlü önlemleri alma görevi verilmiştir. Çocuğa yönelik ihlalleri gündemde tutmak için kutlanan bu gün, aslında dünya genelinde acı bir gündür. Bu gün; bırakın eğitimi, yiyecek, yemek ve su bulamayan çocukların her gün açlıktan ve susuzluktan öldüğünü bildiren bir gündür. Dünyanın her bir yanında kaçırılan, cinsel istismara maruz kalan, küçük yaşta zorla evlendirilen, zorla çalıştırılan çocukların olduğunun farkındalık günüdür. Her çocuğun hangi ülkede olursa olsun bulunduğu ülkede eğitim alma hakkı olduğu ve bulunduğu ülkenin çocukları ile aynı şartlar altında ve eşit olduğu hatırlatma günüdür. Ülkemizde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca çocuklara yönelik yapılan ciddi çalışmaları takdir ile karşılıyoruz. Ne yazık ki halen çocuklarımıza yeterli koruma sağlanamamıştır. Çocuklara yönelik cinsel istismar ve her türlü şiddet engellenememektedir. Çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında geçmiş yıllara göre büyük artış olmuştur. Son yılların en büyük insani krizini yaşıyoruz ve en ağır bedeli de çocuklar ödüyorlar. Binlerce çocuk okula gidememektedir ya da okuyarak çalışmak zorundadır. Ülkemizde 600 binden fazla mülteci çocuk ülkemizin çeşitli bölgelerinde okumaktadır. 400 binden fazla mülteci çocuk ise okula gitmemekte veya gidememektedir. Hiçbir eğitim almayan ve ülkemize entegrasyonu sağlanamayan bu kayıp nesil için her türlü tedbirin acilen alınması gerekmektedir. Engelli çocuklar konusunda da aşılmamış ciddi sorunlar vardır. Engelli çocuklara verilen haklar ve imkanlar maalesef kağıt üzerindir. Engelli çocukların eşit bir şekilde eğitime erişimleri yeterince sağlanmamaktadır. Geleceğimizi güvence altına almak için çocuklarımızı koruyalım, eğitelim, sağlıklı ve mutlu yetiştirelim, onlara düşünme hakkı tanıyalım, oynamalarına izin verelim, çocuk olmanın ayrıcalığını yaşatalım. Bunu çocuk hakkı olarak değil, anne baba ve toplum ödevi olarak yapalım. Erzincan Barosu olarak değerli avukatlarımızın katkıları ile çocuklara yönelik çok anlamlı ve değerli faaliyetler yürüttük. Çocuklara yönelik her türlü ihlal karşısında, çocuklara ve ailelerine hukuki destek sağladık; sağlamaya devam edeceğiz. Çocuk haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi için çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. İhbar, tavsiye ve yardım ile ilgili 0545 446 1973 numaralı hattan bizlere ulaşmanız yeterli. Çocuk hakları alanında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, dünyada ve Türkiye’de yaşayan tüm çocukların “Dünya Çocuk Hakları Günü”nü kutluyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doç. Dr. Yunus Babacan, ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde
YEREL HABERLER Doç. Dr. Yunus Babacan, ‘Dünyanın En Etkili Bilim ...
Doğu Anadolu’da kar yağışı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da kar yağışı
Ulalar yerleşkesinde yol bakım onarım çalışması
YEREL HABERLER Ulalar yerleşkesinde yol bakım onarım çalışması
Doğu Anadolu’da 3 ilin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da 3 ilin yüksek kesimlerinde kar yağışı ...
EKPSS kura başvuruları başladı
YEREL HABERLER EKPSS kura başvuruları başladı
Erzincan’da ana caddelerde dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Erzincan’da ana caddelerde dezenfekte çalışmaları ...
Erzincan Belediyesi yol genişletme çalışmalarını devam ettiriyor
YEREL HABERLER Erzincan Belediyesi yol genişletme çalışmalarını ...
24Erzincanspor, Manisa ekibine 3-2 yenildi
YEREL HABERLER 24Erzincanspor, Manisa ekibine 3-2 yenildi
Maskeyi uygun takmadığı için yazılan cezaya tepki gösteren şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Maskeyi uygun takmadığı için yazılan cezaya tepki ...
Vali Makas’tan baro, Erzincan TSO ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iade-i ziyaret
YEREL HABERLER Vali Makas’tan baro, Erzincan TSO ile Sosyal ...
Erzincan’da vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Erzincan’da vatandaşların yoğun olarak kullandığı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X