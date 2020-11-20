Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı

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Erzincan'da karlı zeminde kayarak çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, ErzincanSivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şaban Karagöl'ün yönetimindeki 16 AGM 186 plakalı otomobil Murad Ekmen idaresindeki 06 BUA 894 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Ramazan Karagöl, Zeki ve Medine Şenkaya yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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