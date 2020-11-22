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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azmiyle herkese örnek oluyor! Engelleri filografi ile aştı

İHA

Azmiyle herkese örnek oluyor! Engelleri filografi ile aştı

Erzincan’da geçirdiği kaza sonucu omurilik felci olan ve yaklaşık 500 gün hastanede yatan Suat Can, tedavi gördüğü mesleki rehabilitasyon merkezinde öğrenmiş olduğu filografi sanatı ile hastalığının tedavi sürecini hızlandırarak hayata yeniden tutundu.
Erzincan’da 3 yıl önce yüksekten düşerek geçirdiği kaza sonucu omurilik felci olan 42 yaşındaki Suat Can, kaza sonrasında tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda kaldı. Yaklaşık 500 gün hastanede tedavi gören Can, tedavi sürecinde mesleki rehabilitasyon merkezinde filografi sanatını öğrendi. Filografi sanatı ile uğraşmaya başladıktan sonra hastalığının tedavisinin hızlandığını fark eden Suat Can, hayata tekrar bağlanmak için sanatını daha da ileriye taşıyarak ustalaştı. Bugüne kadar 55 eser yapan Can, filografi sanatı ile hayata tekrardan tutunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
“500 gün hastane ortamında yaşadım”
Filografi sanatının tedavi sürecini hızlandırdığını ifade eden Suat Can, “Ekim 2016’da yüksekten düşerek geçirdiğim kaza sonucu omurilik felci yaşadım. Yaklaşık 500 gün boyunca hastane ortamında kaldım. Bu yapmış olduğum filografiyi geçen sene haziran ayında öğrendim. Bir tane iki tane derken yapmış olduğum çalışmalar sonucunda sergi açtım. Daha sonra işimi ilerleterek belediyenin vermiş olduğu engelsiz iş yerlerinden bir iş yeri edindim. Burada filografi çalışmalarıma devam ediyorum. Bu hastalığımın tedavi sürecinde büyük bir avantaj oluşturuyor. Faydalı olduğunu gözlemledim” dedi.
“Engelli olmakta çekinecek bir şey yok”
Engelli olan herkese sesini duyurmaya çalıştığını belirten Can, “Bütün engelli arkadaşlarımın filografi olur ya da başka çalışmalar yaparak tedavilerini hızlandırabilirler. Evlerinde kalmasınlar, dışarıya çıksınlar engelli olmakta çekinecek bir şey yok. Allah’ın verdiği bir durum. Hayata küsmemiz bizim mağlup olduğumuz anlamına gelir. Ama kendimizi oyalayacak şeylerle uğraşırsak mücadele gücümüzün artacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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