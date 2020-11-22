Doğu Anadolu'da 5 ilde kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum, öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 3, Erzincan'da 0, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 4, Ağrı ve Erzurum'da 6 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Erzincan'da 10, Kars'ta 5, Ardahan'da 4, Ağrı'da 3 ve Erzurum'da 2 derece olması öngörülüyor.

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