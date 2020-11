Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır: “Kuşkusuz, ilk emri “oku” olan bir dinin mensupları olarak öğretmenlerimizin üstlendiğiniz kutsal vazifenin değerinin idrakindeyiz”

Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Kuşkusuz, ilk emri “oku” olan bir dinin mensupları olarak öğretmenlerimizin üstlendiğiniz kutsal vazifenin değerinin idrakindeyiz” dedi.

Müftü Çakır, geleceği inşa etmede öğretmenlerin önemli bir görev üstlendiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Kur’an Kursları öğreticilerimiz ve değerli Öğretmenler! Geleceğimizi inşa etmede son derece önemli ve hayati bir görevi deruhte etmekte olan sizlerin, yüklendiğiniz misyon ve vizyon itibariyle her gününüzün ayrı bir önemi ve takdir edilmesi gereken vechesi vardır. Kuşkusuz, ilk emri “oku” olan bir dinin mensupları olarak üstlendiğiniz kutsal vazifenin değerinin idrakindeyiz. Öğretmenlik, öğreticilik “olmazsa olmaz” mesleğinin başında sizler geliyorsunuz. Nasıl ki bilmek, öğrenmek insanın fıtratında var olan bir olgu ise, bunu geliştirmek, terbiye etmek, doğru biçimde yönlendirmek ve bir yararlar manzûmesi olarak insanlığın önüne koymak ta sizlerin omuzlarına yüklenmiş bir zarurettir.

Bu yönüyle sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. İlim ve irfân yolunda yürümeye başladığımız ta ilk günden itibaren, sevgi, şefkat, fedakârlık ve büyük bir özveriyle, gecegündüz demeden bizleri sarıp sarmalayan, bilgi, hikmetli davranış, üretkenlik gibi özellik ve güzelliklerle ufkumuzu açan, yolumuza ışık tutan hocalarımız, öğretmenlerimiz sayesinde bir bilinç ve başarı elde etmiş ve bunun semeresini hasad etmekteyiz.

Çocuklarımızın, gençlerimizin insanca yetişmelerinde büyük katkıları olan, her türlü fedâkârlığı esirgemeyen hocalarımıza minnet borçluyuz. Geleceğimizin temellerini atan birer sanatkârlar olarak, nesillerimizin kişilik hamurunu şekillendiren öğretmenlerimizi hocalarımızı 24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü vesilesiyle bir kez daha yâd ediyor, emeklerine ve hizmetlerine teşekkürü bir borç biliyoruz. Bu uğurda şehit olanlara, vefât edenlere de Cenâbı Allah’tan rahmetler diliyorum.

“İlim Çin’de bile olsa onu alın” düsturuyla bize ilmin kadru kıymetini ilk öğreten Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in öğretilerinden hareketle, bir “bilgi kirlenmesi” yaşadığımız günümüzde siz öğretici ve öğretmenlerimize çok daha büyük sorumluluklar düşmekte, hakkı bâtıldan ayıracak, toplumu sahih bilgiye kavuşturacak ve huzurlu bir hayat nizâmını sağlayacak bilgi gücü sizlerin elinizdedir.

Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten tebrik ediyorum. İçinde bulunduğumuz bu pandemi döneminin sona ermesini Cenâbı Allah’tan niyâz ederken, Kur’an kurslarımızın, okullarımızın tekrar öğrencilerle dolup taşmasını, eski coşkulu günlere kavuşmasını temenni ediyorum. Bu uğurda vazifesini ifa edip emekli olmuş hocalarımıza saygılarımı sunarken, vefât etmiş olanlarını da rahmetle yâd ediyorum.”

