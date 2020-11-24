Öğretmenlerden Vali Makas’a ziyaret

Erzincan Valisi Mehmet Makas, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kendisini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve beraberindeki öğretmenleri makamında kabul etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve beraberindeki öğretmenlere teşekkür eden Vali Mehmet Makas, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

"Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, bu kutsal mesleğin onurlu temsilcileri olan öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" diyen Vali Makas, tüm eğitimcilerin Öğretmenler Gününü kutladı.

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