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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

24Erzincanspor Kasımpaşa spor hazırlıklarını tamamladı

İHA

24Erzincanspor Kasımpaşa spor hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası 4’ncü turda süper lig ekiplerinden Kasımpaşa sporla karşılaşacak olan 24Erzincanspor son hazırlıkları tamamlayarak İstanbul’a gitti.
26 Kasım Perşembe günü saat 15.00 da oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesi için İstanbul’a giden 24Erzincanspor da hafta içi yapılan testlerde 6 futbolcusunda Covid19 testleri pozitif çıkmıştı.
Hafta içi lider Manisa spor ile zorlu mücadele sonrasında tatil yapmadan Ziraat Türkiye kupası maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde çalışan 24Erzincanspor Teknik Direktörü Özcan Kızıltan, çalışmaları tamamladıklarını ve tur atlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Kendileri için ligin daha önemli olduğuna vurgu yapan 24Erzincanspor Teknik Direktörü Kızıltan, haftada iki maç yaptıklarını oyuncularında yorgunluk belirtileri olduğunu kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupasında süper lig ekiplerinden Kasımpaşa spor ile karşılaşacaklarını ama asla teslim olmayacaklarını belirten Kızıltan, “Bizim için asıl önemli olan hafta sonu gurubumuzda 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Çorum spor ile yapacağımız maç. İstanbul’dan direk Çorum’a geçeceğiz. Kupa maçı ve ardından Çorum spor maçlarında alacağımız iyi skorlar hem takımımızda hem de şehrimizde yeniden olumlu hava oluşturacaktır. Taraftarlarımız ve şehir bize inansın, güvensin” dedi.
Ziraat Türkiye kupası 4. tur mücadelesi tek maç eliminasyon usulü ile oynanacak ve tur atlayan takım adını 5. tura adını yazdıracak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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